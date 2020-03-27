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شفاء حالة جديدة مصابة بكورونا في الرصافة

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أفاد مصدر طبي، الجمعة، بشفاء حالة جديدة مصابة بفيروس في الرصافة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا تماثلت، اليوم، للشفاء في بغداد الرصافة".

وأضاف أن "عدد الذين اكتسبوا الشفاء بلغوا 22 شخصاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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