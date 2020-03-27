شفاء حالة جديدة مصابة بكورونا في الرصافة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا تماثلت، اليوم، للشفاء في بغداد الرصافة".

وأضاف أن "عدد الذين اكتسبوا الشفاء بلغوا 22 شخصاً".

