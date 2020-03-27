خلال يوم واحد.. إيطاليا تسجل نحو ألف حالة وفاة بفايروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الجمعة، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضرراً من الوباء حيث سجلت 9134 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292. وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 26400 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا.



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