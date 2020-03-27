أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بعقوبة. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب أطلعت عليه الخليج 365، انه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 65 سنة". وأضافت أن "المصاب من سكنة مدينة بعقوبة".

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