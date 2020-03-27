الصحة العالمية: أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في العالم

وذكرت المنظمة في بيان، انه "تم تسجيل لغاية الآن نصف مليون حالة إصابةمؤكدة بفيروس كورونا في العالم".

وأضافت أن" أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا".

