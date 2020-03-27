وتعد العملية هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إرجاء عمليات في الصين، وفقا لما صرحت له استشارية النسائية والتوليد في المستشفى ليلى علي الزغل.
وأكدت أن الأم والطفلة التي أطلق عليها اسم "جمان" بحالة صحية جيدة، وهما الآن في الحجر الصحي في المستشفى.
وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أمس الخميس، أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، 26 منهم من محافظة إربد، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، عزل إربد عن باقي مناطق ومحافظات المملكة.
وأعلن جابر قبل قليل خلال الإيجاز الصحافي اليومي أنه "سُجِل في المملكة اليوم الخميس 40 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، 26 منهم في محافظة إربد و 14 حالة في العاصمة عمّان". ليصبح بذلك العدد الاجمالي 212 إصابة مؤكدة في المملكة.
يشار إلى أن الأردن اتخذ إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروز كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الاستمرار.
وبعد أن تم الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن حظر التجول تماما، ثم تم التراجع جزئيا عن القرار، مع الإبقاء على قرار حظر التجول، لكن تم السماح للمواطنين بالخروج مشيا على الأقدام وعدم استخدام سياراتهم للحصول على مواد التموين الأسياسية، بالإضافة إلى فرض حالة حظر التجول منذ الساعة السادسة مساء من كل يوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مولودة من أم مصابة بكورونا في الوطن العربي.. ما حالتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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