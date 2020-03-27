شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز الـ25 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 25 ألفا اليوم الجمعة. وبلغ العدد 25360 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا التي سجلت 17314 وفاة. وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 8165 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292. وسجلت في أنحاء العالم 559351 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي، علما أن أكثر من 128 ألف شخص حول العالم تعافوا بالكامل.

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