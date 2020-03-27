شكرا لقرائتكم مصر.. عزل العائدين من الخارج وأسرهم لمدة 28 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجّهت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، بعزل العائدين من العمرة وغيرهم من المسافرين العائدين من الخارج وأسرهم لمدة 28 يوماً في منازلهم، وهي فترة تساوي ضِعف فترة حضانة فيروس كورونا المستجد.

كما دعت وزارة الصحة المصرية إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا.

كذلك، شددت وزارة الصحة في بيان لها على ضرورة أن تكون جميع المستشفيات ومنافذ الحجر الصحي في مصر على استعداد تام لاستقبال مصابين بكورونا، مع مراعاة الإجراءات الصحية الملائمة للوقاية من العدوى.

في سياق آخر، أكد موقع "بوابة أخبار اليوم" الرسمي، إحالة 40 شخصاً من المخالفين لقرار حظر التجول في مدينة دمنهور لمحاكمة عاجلة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الخميس، أنها سجلت 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 495 حالة إصابة بينها 24 وفاة.

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والحالات الجديدة كلها لمصريين اختلطوا مع مرضى آخرين باستثناء رجل ليبي واحد. أما الوفيات فهي لثلاثة مصريين من القاهرة بينهم امرأة عمرها 60 عاماً، ورجلان يبلغان من العمر 78 و72 عاماً.

وذكرت الوزارة في بيان أن 102 من إجمالي المصابين تعافوا من المرض وخرجوا من مستشفى الحجر الصحي.

في سياق آخر، بدأ مساء الأربعاء حظر تجول فرضته السلطات المصرية ليلاً لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وزادت مصر من الإجراءات التي تستهدف منع حدوث انتشار لفيروس كورونا بإغلاق المطارات والنوادي الصحية وبتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل/نيسان.

وكغيرها من الدول، اتخذت مصر خطوات لتخفيف التأثير على الاقتصاد، بما في ذلك خفض بنسبة 3% على سعر الفائدة وضخ 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة.