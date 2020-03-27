وقع وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، جداول مستحقات المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية، عن الفصل الاول من ​العام الدراسي​ 2019- 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب وقع جداول مستحقات المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.