حركة أمل: تخصيص المبنى الرديف لمكاتب مصلحة الليطاني كمركز للحجر الصحي لإستضافة المغتربين

أعلن مكتب الصحة المركزي في "​حركة أمل​"، في بيان، انه "بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تم تخصيص المبنى الرديف لمكاتب المصلحة في بئر حسن - طريق المطار المكون من ٤ طوابق كمركز للحجر الصحي لإستضافة المغتربين، ليتم تجهيزه وادارته لهذه الغاية تحت إشراف ​وزارة الصحة العامة​ على النحو الذي يضمن الشروط الصحية لعودة المغتربين إلى مجتمعهم وفقا لأحكام النصوص التي تنظم احكام حماية الصحة العامة والحجر الصحي وتنظيم مكافحة الأوبئة، وذلك استجابة لنداء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ المتضمن تسهيل عودة المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن إنتشارهم في شتى اصقاع الأرض ، وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية و أماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم".

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