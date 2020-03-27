الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 450 مليون يورو لمكافحة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدّم 450 مليون يورو للمغرب، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
في السياق، قرر قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، "أن يدرسوا خلال 15 يوماً تدابير مشتركة أكثر حزماً لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي قد يواجهه التكتل بفعل الأزمة".
وشدد القادة، في بيان، على أنهم يدركون خطورة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة "كوفيد 19"، لافتين إلى أنهم "سيفعلوا كل ما هو ضروري لمواجهة هذا التحدي بروح من التضامن".
كما طلبوا من مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو "تقديم مقترحات في غضون أسبوعين، لإتاحة تعزيز استجابتنا عبر تدابير جديدة، وبهدف توفير استجابة شاملة".
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