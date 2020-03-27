السلطات الإيطالية: تسجيل ألف حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حصيلة هي الأعلى تسجلها البلاد خلال 24 الماضية.
من جهتها، كانت وكالة "رويترز" أكدت نقلاً عن أحد المصادر في إيطاليا، أن منطقة لومبارديا الإيطالية سجلت 360 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين ازداد عدد الإصابات فيها بمقدار 2590 حالة ليبلغ 28370 حالة.
بالتوازي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إيقاف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان"، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجدّ.
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