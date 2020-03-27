الجيش الفرنسي يعلن تنفيذ عملية مشتركة مع الجيشين المالي والنيجري في الساحل الافريقي

أفادت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيشين المالي و​النيجر​ي وقوّة برخان الفرنسية نفذوا عملية على نطاق غير مسبوق في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر شارك فيها حوالي 5 آلاف عنصر وقادت إلى تحييد "عدد كبير من الإرهابيين".

ولفتت رئاسة الاركان الى ان "هذا الاشتباك، غير المسبوق لناحية عدد القوات المشاركة، سمح بتحقيق نتائج شديدة الأهمية تجسمت في تحييد عدد كبير من الإرهابيين وتدمير أو حجز عدد كبير من الموارد العسكرية" بينها حوالي 80 دراجة نارية وأسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".