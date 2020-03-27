أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، تجاوز النصف مليون، في حين تخطى عدد الوفيات الـ 20 ألف"، لافتاً إلى أن "أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الفيروس المستجد".
وطالب غبريسوس جميع الدول "بعدم استخدام أي أدوية لم تثبت نجاحها في معالجة مصابي فيروس"، موضحاً أن "اللقاح يحتاج على الاقل سنة او سنة ونصف ليكون جاهزاً".
وأوضح أن "المشكله التي تواجه البشريه، هي نقص الطواقم الطبيه بالنسبه لعدد المرضى"، مشيراً إلى أن "نقص معدات الوقاية، يشكل تهديداً طارئاً لجهود مكافحة كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: لقاح ضد كورونا لا يزال على بعد 12 إلى 18 شهرا من الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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