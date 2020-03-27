الجيش المصري: مقتل 16 مسلحا وتفجير 3 سيارات دفع رباعي في سيناء

أعلن الجيش المصري عن مقتل 16 مسلحا وتفجير 3 سيارات دفع رباعي ودراجة نارية في منطقة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء.
وقبل حوالي شهر، اعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي ان عشرة مسلحين قُتلوا وسقط سبعة عسكريين بين قتيل وجريح في اشتباك بمحافظة شمال سيناء، وذلك خلال الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا في منطقة الشيخ زويد.
وتأتي تحركات القوات المسلحة في وقتٍ تتزايد فيه تساؤلات المصريين وقلقهم حول إمكانية تفشي وباء كورونا بين الضباط والعسكريين، بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس.
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