وزير الصحة الكوبي: أرسلنا أطباءنا إلى عشرات الدول لرعاية المصابين بكورونا

أشار ​وزير الصحة​ العامة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، إلى أن "وباء ​كورونا​ ليس مجرد أزمة صحية"، مشددًا على "ضرورة أن تتضافر جهود الدول حتى تتوفر الحماية لها جميعًا من هذا الفيروس".

ولفت خوسيه إلى أن "10 ألوية مكونة من أطباء وممرضين سافروا إلى عشرات الدول لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس التاجي المستجد"، موضحاً أن "هناك ما يزيد على 340 خبيرًا كوبيًا في ​فنزويلا​ و​نيكاراجوا​ وجاميكا وهايتي و​إيطاليا​ سورينام وجرينادا وبليز وأنتيجوا وسانت فينسنت".

كمتا أعرب عن رفضه "للشكوك البتي تثيرها ​الحكومة الأميركية​ حول الألوية الطبية الكوبية، وآراء نائب وزير الخارجية الأميركى بشأن المنظومة الصحية الحكومية في فنزويلا"، لافتاً إلى أنه "على علم بجهود الحكومة الفنزويلية لحماية صحة شعبها".