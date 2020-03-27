سلطات كازاخستان تعتقل 25 شخصا عقب اضطرابات عرقية

أعلنت السلطات في ​كازاخستان​ اعتقال 25 شخصا خلال عمليات مداهمة للشرطة مرتبطة بعمليات عنف دامية عقب اضطرابات عرقية. وتسببت الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بعد أعمال العنف باحتجاجات للكازاخيين الذين يمثلون قرابة ثلثي عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة. ولفت نائب مدعي عام الدولة إرليك كينيباييف إن الأشخاص الذي اعتقلوا في ثلاث مناطق "شاركوا فعلا في أعمال العنف التي أودت بحياة 11 شخصا غالبيتهم من اتنية الدونغان.

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