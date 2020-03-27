السلطات الفرنسية تمدد فترة الإغلاق في البلاد حتى 15 نيسان المقبل

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 15 نيسان المقبل، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت المديرة العامة لهيئة الصحة العامة الفرنسية جونوفييف شين، أشارت في وقت سابق، إلى أن “تمديد اجراءات العزل في فرنسا ما بعد الـ 15 يوما التي كانت مقررة أصلا لوقف تفشي فيروس كورونا، سيكون خطوة ضرورية”.

ولفتت شين إلى أن “ديناميكية تفشي الوباء رهن باحترام كل واحد منا لإجراءات الحفاظ على مسافة والعزل”، موضحةً أن “بعض الفرنسيين يستخفون بها”. كما توقعت "أن يتم تسجيل تراجع مهم لتفشي الوباء خلال أسبوعين أو أربعة أسابيع”.