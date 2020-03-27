حاكم ولاية نيويورك يقرر تمديد إغلاق المدارس حتى الـ 15 من شهر نيسان المقبل

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية أندريو كوومو، قراره بتمديد إغلاق المدارس حتى الـ 15 من شهر نيسان المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا اليوم.

وكان ​البيت الأبيض​ قد اعلن أن ترامب​، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، على هزيمة ​فيروس كورونا​ المستجد.

من جهته شدد بينغ على أنه أبلغ ترامب أن "التنسيق الصيني الأميركي هو الخيار الوحيد الصحيح"، موضحاً أن "بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف ومنها الولايات المتحدة بشأن احتواء وباء كورونا".