الصحة التركية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5698 شخصاً

أكدت وزارة الصحة التركية، ارتقاع عدد المابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5698 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 92 شخصاً.
بالتوازي، قررت السلطات التركية إغلاق جميع أماكن التنزه والسواحل يومي السبت والأحد، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد منه تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات أصدرت في وقت سابق، قراراً بتأجيل كل الفعاليات المرتبطة بالعلوم والثقافة والفنون، وغيرهما من المجالات المشابهة حتى نهاية نيسان.
من جانبه، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة بقاء الأتراك في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لكنه لم يطالبهم بالتغيب عن العمل.
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