ترامب يعلن شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا اليوم

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا اليوم. وفي وقت سابق أعلن ​البيت الأبيض​ أن ترامب​، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، على هزيمة ​فيروس كورونا​ المستجد. من جهته شدد بينغ على أنه أبلغ ترامب أن "التنسيق الصيني الأميركي هو الخيار الوحيد الصحيح"، موضحاً أن "بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف ومنها الولايات المتحدة بشأن احتواء وباء كورونا".

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