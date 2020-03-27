وزير الخزانة الأميركية تعهد بدفع المساعدات النقدية للأميركيين بسرعة

تعهد وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ بإرسال الأموال النقدية بسرعة إلى الأميركيين كجزء من حزمة الإغاثة الضخمة البالغة 2,2 تريليون دولار والتي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المتضرر من جراء ​فيروس كورونا​. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ​دونالد ترامب​ على الإجراء في وقت لاحق، بمجرد أن يقره مجلس النواب. وتنص الخطة على دفع 1200 دولار للأميركيين الذين يقل دخلهم عن 75000 دولار في السنة، و500 دولار لكل طفل للمساعدة في دعم الأسر فيما يواجه الاقتصاد ركوداً وازدياداً هائلاً لأعداد العاطلين عن العمل.

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