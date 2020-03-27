مديرة صندوق النقد الدولي: من الواضح أننا دخلنا في مرحلة انكماش

أشارت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستالينا جورجيفا​، إلى أنه "من الواضح أننا دخلنا في مرحلة انكماشقد تكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية الأخيرة". وأكدت جورجيفا أن "الأسواق الناشئة ستحتاج إلى أكثر من 2,5 ترليون دولار"، مشيرةً إلى أن "الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة الركود". كما نوّهت بأن "الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار الفيروس". وفي السياق، أعلن الصندوق في وقت سابق، موافقته على "خطة مساعدة للأردن بقيمة 1,3 مليار دولار تمتدّ على أربع سنوات" لافتاً إلى أنّه "تم إدخال تغييرات على البرنامج لتغطية النفقات غير المدرجة فى الميزانية مثل الطوارئ الصحيّة والمعدّات الطبية، إذا تبيّن أنّ تداعيات الوباء شديدة لدرجة أنها ستعرّض أهداف البرنامج للخطر، فسيجري تكييفه أكثر مع الظروف المتغيّرة، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات".

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