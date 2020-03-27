الرئيس الصيني يعرب عن تقديره لجهود السعودية في إنجاح قمة الـ20 الاستثنائية

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا بالرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، بحث خلاله الجهود المبذولة لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقد هنأ الملك السعودي الرئيس الصيني بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.

من جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمناً مبادرة السعودية في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكداً رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالسعودية للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

وأبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به السعودية كرئيس لقمة ​مجموعة العشرين​ وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس.

