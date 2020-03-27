الجيش يدعو المواطنين للتجاوب مع الإجراءات المتخذة لمنع التجول بالشوارع والطرقات

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان له، أنها "إنفاذاً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق التعبئة العامة في البلاد، ستتخذ اعتباراً من مساء اليوم، إجراءات لمنع التجوّل في الشوارع والطرقات ما بين الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، بالإضافة إلى مراقبة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات المتخذة.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.