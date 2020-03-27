استقبلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، في مكتبها بالوزارة، وفدا أمميا ضم ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان شنقيطي وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكيو ترافقها مسؤولة التواصل لدى اليونيسف بلانش باز. وتم البحث في سبل التعاون بشأن الحملات الإعلامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعرض الوفد مساعدته في موضوع استحداث آلية للتدقيق بالأخبار الكاذبة، عارضا مع الوزيرة عبد الصمد مهام المنظمتين ومثنيا على "عمل وزارة الإعلام وجهودها لمواجهة الوباء الذي بات يتهدد دول العالم في معظمها". واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم البحث فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد بحثت مع ممثلتي الصحة العالمية واليونيسف في تعزيز التعاون الإعلامي لمواجهة الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.