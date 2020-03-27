عبد الصمد بحثت مع ممثلتي الصحة العالمية واليونيسف في تعزيز التعاون الإعلامي لمواجهة الفيروس

استقبلت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ نجد، في مكتبها بالوزارة، وفدا أمميا ضم ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ الدكتورة إيمان شنقيطي وممثلة ​اليونيسف​ في لبنان يوكي موكيو ترافقها مسؤولة التواصل لدى اليونيسف بلانش باز. وتم البحث في سبل التعاون بشأن الحملات الإعلامية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

وعرض الوفد مساعدته في موضوع استحداث آلية للتدقيق بالأخبار الكاذبة، عارضا مع الوزيرة عبد الصمد مهام المنظمتين ومثنيا على "عمل وزارة الإعلام وجهودها لمواجهة الوباء الذي بات يتهدد دول العالم في معظمها". واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم البحث فيها.