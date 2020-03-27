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فرار سوري مصاب بالكورونا من مستشفى البوار الى نهر ابراهيم والعمل جار لإعادته

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فر السوري أ.ج. من مستشفى ​البوار​ الحكومي، بعدما كان نقل إليه إثر إصابته ب​فيروس ​، متوجها الى بلدة ​نهر ابراهيم​ حيث يقطن، ولجأ الى منزل أصدقائه من العمال السوريين في المنطقة.

وقد طوقت شرطة البلدية المنزل، وطلبت المساندة من ​القوى الامنية​. كما تم الاتصال ب​الصليب الاحمر اللبناني​ من أجل إعادته الى المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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