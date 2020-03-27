فرار سوري مصاب بالكورونا من مستشفى البوار الى نهر ابراهيم والعمل جار لإعادته

فر السوري أ.ج. من مستشفى ​البوار​ الحكومي، بعدما كان نقل إليه إثر إصابته ب​فيروس كورونا​، متوجها الى بلدة ​نهر ابراهيم​ حيث يقطن، ولجأ الى منزل أصدقائه من العمال السوريين في المنطقة.

وقد طوقت شرطة البلدية المنزل، وطلبت المساندة من ​القوى الامنية​. كما تم الاتصال ب​الصليب الاحمر اللبناني​ من أجل إعادته الى المستشفى.

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