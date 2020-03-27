قوى الأمن نشرت لائحة بشروط إنتقال الآليات ضمن قرار التعبئة العامة

نشرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لائحة بشروط إنتقال الآليات ضمن قرار التعبئة العامة بناءً على قرار ​وزارة الداخلية​ والبلديّات.

كما نشرت المديرية لائحة بأوقات فتح وإقفال المؤسسات المستثناة من قرار التعبئة العامة بناءً على قرار وزارة الداخلية والبلديّات.

وفي وقت سابق أعلنت قوى الأمن الداخلي انها ستمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من ​الساعة​ 7.00 مساءً من تاريخ اليوم، وعممت مذكرة تتعلق بتحديد مواقيت فتح وإقفال الشركات والمؤسّسات الخاصة وسير المركبات.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، "صحيح الوضع الاقتصادي صعب والإمكانيات ضيقة، ولكن نحنا في حرب مع عدو خفي والأيام المقبلة مفصلية"، مؤكداً أن "الهدف ليس تسطير اكبر عدد من المخالفات بل عدم تسجيل مخالفات أبداً".