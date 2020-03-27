وزير الزراعة شكل لجنة لتسويق الانتاج الزراعي

شكّل وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ لجنة للإشراف على تسويق المنتجات الزراعية والغذائية برئاسة المدير العام ل​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ بغية المتابعة مع الجهات والإدارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات المانحة، وزيادة كمية الصادرات اللبنانية الى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار متابعته لتسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والغذائي في الأسواق المحلية والخارجية.

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