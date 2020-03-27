أبو فاعور للأشقر: جنبلاط قصد بكلامه اصحاب الفنادق والمنتجعات المعتدية على الأملاك البحرية والنهرية

رد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​ على تصريح نقيب اصحاب الفنادق ​بيار الأشقر​، موضحاً أن رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق "​وليد جنبلاط​ قصد بكلامه اصحاب الفنادق والمنتجعات المعتدية على الأملاك البحرية والنهرية والتي بتواطؤ من بعض النافذين تنتهك املاك الدولة منذ سنوات، فهل هؤلاء أيضا من أهل العصمة والعفة المحصنين؟".

وكان الأشقر استنكر "تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين عن مصادرة الفنادق والمنتجعات المؤهلة من أجل تحويلها الى حجر صحي، ضاربين بعرض الحائط عقود من نضالات أصحابها والتحديات التي مروا وما زالوا يمرون بها للحفاظ على مؤسساتهم واستثماراتهم وموظفيهم وعائلاتهم".