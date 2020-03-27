شريم: المطلوب اليوم قبل الغد تغيير الذهنية ومقاربة الامور بطريقة مختلفة

اعتبرت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​لبنان​ يمر بمرحلة هي الأدق بتاريخه على كل الأصعدة وخصوصا على الصعيدين المالي والاقتصادي وذلك نتيجة سياسات خاطئة تحكمت به لعقود"، مؤكدة ان "المطلوب اليوم قبل الغد تغيير الذهنية ومقاربة الامور بطريقة مختلفة قبل ان يفوت الاوان".

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