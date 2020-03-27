الجيش تسلم ١٧٠٠٠ كمامة و١٢٠٠٠٠ زوج قفاز مقدمة كهبة من السفارة الأميركية

تسلمت وحدات من الجيش في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني CIMIC حوالى 17000 كمامة طبية و120000 زوج قفاز طبي مقدمة كهبة من وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية CMSE، وتم توزيعها على العسكريين للوقاية من فيروس "كورونا".
وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش في وقت سابق، أنّ بعض وحدات الجيش بدأت بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية، في إطار مواكبتها لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتةً إلى أن ذلك "يهدف إلى تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، على أن يتمّ توزيعها عليهم لاحقاً".
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