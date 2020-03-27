إعتصام للجنة العفو العام وأهالي سجناء الداخل والخارج في دورس

نفّذت لجنة ​العفو العام​ وأهالي سجناء الداخل والخارج، اعتصامًا على الطريق الدولية في دورس عند مستديرة الجبلي، قطعت خلاله الطريق الدولية بالاتجاهين لمدّة ساعة، وعملت عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ على تحويل السير باتجاه دورس البلدة.

في هذا الإطار، توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، إلى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، من أجل "تشكيل هيئة تهتم بهذا الموضوع بشكل خاص، لتخفيف الضغط"، لافتًا إلى أنّ "المطلوب عفو عام مدروس وإعادة تأهيل ​السجناء​ بالمجتمع، في الوقت الّذي فيه جرائم موصوفة ودراسة الموضوع بشكل علمي". وطالب بـ"استقلاليّة ​القضاء​، وهناك الكثير من السجناء الّذين يقضون في السجون بسبب تشابه الأسماء".