إعتصام للجنة العفو العام وأهالي سجناء الداخل والخارج في دورس

نفّذت لجنة العفو العام وأهالي سجناء الداخل والخارج، اعتصامًا على الطريق الدولية في دورس عند مستديرة الجبلي، قطعت خلاله الطريق الدولية بالاتجاهين لمدّة ساعة، وعملت عناصر قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه دورس البلدة.
في هذا الإطار، توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، من أجل "تشكيل هيئة تهتم بهذا الموضوع بشكل خاص، لتخفيف الضغط"، لافتًا إلى أنّ "المطلوب عفو عام مدروس وإعادة تأهيل السجناء بالمجتمع، في الوقت الّذي فيه جرائم موصوفة ودراسة الموضوع بشكل علمي". وطالب بـ"استقلاليّة القضاء، وهناك الكثير من السجناء الّذين يقضون في السجون بسبب تشابه الأسماء".
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