الراعي: نقوم بفعل توبة عبر المشاركة الروحية في الصلاة مع البابا

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أن "مجمع التوبة الرسولية أصدر في 19 اذار مرسوما يشرح فيه من يشملهم الغفران الكامل الذي سيمنحه ​البابا فرنسيس​"، مؤكدا ان "هذا الغفران الكامل يشمل كل المصابين بوباء ​الكورونا​ وكل الاطباء والممرضين والممرضات والجسم الاستشفائي الذي يعتني بالمصابين".

وفي كلمة له خلال الاستعداد لمواكبة البابا في الصلاة، أكد الراعي "اننا ككنيسة مصلية مع البابا نقوم بفعل توبة، عبر المشاركة الروحية من خلال وسائل الاتصال"، لافتا الى انه "بهذه المناسبة تحصل صلاوات جماعية للسيدة العذراء كما يتم قراءة الكتاب المقدس، ولكن يبقى الاعتراف بالخطايا للكاهن في أقرب فرصة أمرا واجبا".