بلدية كفرعقا بالكورة: صدور نتيجة فحص كورونا لعامل من البلدة والنتيجة سلبية

افادت بلدية ​كفرعقا​ - ​الكورة​ في بيان عن "صدور اول نتيجة فحص كورونا للعامل (م.ف) من أبناء البلدة والذي يعمل في شركة في بصرما حيث ظهرت اصابتان ب​فيروس كورونا​، وكانت النتيجة سلبية، وقد قام اليوم 6 عمال وعاملات بإجراء الفحوصات وستظهر النتيجة غدا".

واشارت الى انه "رغم النتيجة السلبية فقد طلبت البلدية الإبقاء على الحجر المنزلي حتى إعادة الفحص لاحقا، وقد وضعت البلدية كل إمكاناتها بتصرف العمال في حال احتاجوا لأي أمر، كما شكرت البلدية الشركة لتجاوبها السريع وتعهدها بالقيام بجميع الفحوصات على نفقتها".