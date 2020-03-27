افادت بلدية كفرعقا - الكورة في بيان عن "صدور اول نتيجة فحص كورونا للعامل (م.ف) من أبناء البلدة والذي يعمل في شركة في بصرما حيث ظهرت اصابتان بفيروس كورونا، وكانت النتيجة سلبية، وقد قام اليوم 6 عمال وعاملات بإجراء الفحوصات وستظهر النتيجة غدا".
واشارت الى انه "رغم النتيجة السلبية فقد طلبت البلدية الإبقاء على الحجر المنزلي حتى إعادة الفحص لاحقا، وقد وضعت البلدية كل إمكاناتها بتصرف العمال في حال احتاجوا لأي أمر، كما شكرت البلدية الشركة لتجاوبها السريع وتعهدها بالقيام بجميع الفحوصات على نفقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كفرعقا بالكورة: صدور نتيجة فحص كورونا لعامل من البلدة والنتيجة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.