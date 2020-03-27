رويترز عن مسؤول بوزارة المالية: احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى مصرف لبنان وصلت إلى 22 مليار دولار في كانون الثاني

أعلن مسؤول في ​وزارة المالية​ أنّ احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى ​مصرف لبنان​ وصلت إلى 22 مليار دولار في كانون الثاني، وحزمة التمويل من المجتمع الدولي لم تتبلور بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "من المتوقع انكماش الاقتصاد 12 في المئة في 2020 متأثراً بفيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنّ التضخم بلغ 20-25 في المئة في 2020".

وأضاف: "خطة التعافي الحكومية تقوم على إصلاح ​القطاع المصرفي​ وخطة إصلاح مالي وإصلاحات اقتصادية أخرى".