أعلن مسؤول في وزارة المالية أنّ احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى مصرف لبنان وصلت إلى 22 مليار دولار في كانون الثاني، وحزمة التمويل من المجتمع الدولي لم تتبلور بعد".
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "من المتوقع انكماش الاقتصاد 12 في المئة في 2020 متأثراً بفيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنّ التضخم بلغ 20-25 في المئة في 2020".
وأضاف: "خطة التعافي الحكومية تقوم على إصلاح القطاع المصرفي وخطة إصلاح مالي وإصلاحات اقتصادية أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول بوزارة المالية: احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى مصرف لبنان وصلت إلى 22 مليار دولار في كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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