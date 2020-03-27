فيروس كورونا: الصين تفرض حظرا على دخول الزائرين الأجانب إلى أراضيها

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Getty Images أوفقت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى الصين حتى قبل الحظر المؤقت على دخول الأجانب

فرضت الصين حظرا مؤقتا على دخول الأجانب إلى البلاد، ويشمل ذلك حاملي التأشيرات وتصاريح الإقامة.

وألزمت السلطات الصينية الخطوط الجوية المحلية والأجنبية بتشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كحد أقصى، على أن تحمل الطائرة ما لا يتجاوز 75 في المئة من سعتها.

وقد سجلت الصين 55 إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس الماضي، 54 حالة منها تعود لأشخاص قادمين من خارج البلاد، وحالة واحدة لمواطن صيني.

ما هي القواعد الجديدة؟

قالت الخارجية الصينية إنها "تعلق دخول الأجانب إلى البلاد بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا حول العالم".

ويشمل ذلك حاملي التأشيرات وتصاريح الإقامة، باستثناء الدبلوماسيين، أو من يحملون تأشيرات طواقم النقل الجوي والبحري وأسرهم.

كما يمكن تطبيق الاستثناء من الحظر على من يحتاجون إلى "طوارئ إنسانية".

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ورغم صرامة هذه القيود، أوقفت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها إلى الصين، وسط خضوع عدد من المدن الصينية لقيود صارمة على الوصول.

ما هو وضع فيروس كورونا في الصين؟

على الرغم من ظهور فيروس كورونا في الصين، أصبح عدد حالات الإصابة فيها أقل من الولايات المتحدة، مع تراجع عدد الوفيات المسجلة مقارنة بإيطاليا وإسبانيا.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس الوبائي في الصين 81340 حالة، علاوة على وصول الوفيات إلى 3292 حالة، وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة.

وصنفت اللجنة 565 حالة من الحالات المؤكدة بأنها "مستوردة" سواء كانت لأجانب قدموا إلى الصين، أو صينيين عائدين من الخارج.

وفي ولاية هوبي الصينية، الولاية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، لم تسجل حالات إصابة جديدة يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يتم تخفيف الإغلاق الكامل الذي تخضع له مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، بداية من الثامن من إبريل/ نيسان المقبل.