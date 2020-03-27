شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة تطبيق زيادة بدل العدوى للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بسرعة تطبيق زيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، مشيرة إلى أن الأطباء يمثلون جيش مصر الأبيض فهم خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، نظرا لأنهم أكثر فئة معرضة للإصابة بالفيروسات أو غيرها من الأوبئة فى حالة انتشار المرض على نطاق واسع، الأمر الذى يتطلب تعويض مادى كبير لهم نظير القيام بمهامهم العصيبة خاصة فى ظل فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أبو السعد، أن هناك أحكاما قضائية ألزمت وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، والوقت الحالى هو الأنسب لتطبيق حكم القضاء وتفعيله، والوقوف بجانب هذه الفئة المسئولة عن حماية صحة الشعب المصرى، دون النظر لأى اعتبارات خوف أو عدوى، فهم يقدمون خدماتهم ومهامهم دون خوف أو انتظار مقابل، الأمر الذى يستوجب من الدولة توفير حماية لهم ولأسرهم.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، انه فى حالة اصابة طبيب، أثناء عمله لمواجهة انتشار الفيروس، فواجب الدولة مراعاته هو وأسرته تقديرا وعرفانا بالدور الكبير الذى قدمه لحماية الدولة المصرية، والحفاظ على صحة شعبها.

وكانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، لرفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تقدر قيمته بـ19 جنيه فقط، موضحه أن الأطباء وباقى فئات الفريق الطبى يعملون فى مجابهة الأمراض لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، خاصة العدوى بفيروس الكورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وبالطبع فإنهم الأكثر عُرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم.