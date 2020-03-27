جامعة سوهاح تشارك في تعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج؛ اليوم الجمعة؛مبادرة لتطهير وتعقيم الأماكن الحيوية في مختلف أنحاء المحافظة تحت شعار "نعمل من أجل مصر"؛ وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة ومديرية الصحة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عزيز؛ رئيس جامعة سوهاج إن المبادرة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف "عزيز" أن فعاليات المبادرة استهدفت ١١ مركزا بالمحافظة؛ مشيرا إلى أنه جرى تحضير وعمل مستحضرات التعقيم والتطهير المستخدمة في المبادرة داخل وحدة "وقاية" بالجامعة؛ تحت إشراف أساتذة متخصصين بكلية العلوم.

فيما قال الدكتور حسان النعماني؛ القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من أجل مصر، إنه يشارك في تنفيذ أعمال تلك المبادرة ١٢٠ طالبا وطالبة من الطلاب المتطوعين، مضيفاً أنه يجرى تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والأماكن الحيوية والمواصلات ووسائل النقل بكل مركز.

وأشار "النعماني"إلى أن المبادرة ينفذها الطلاب المتطوعين من أبناء المركز والمقيمين به عددهم من ١١ إلى ١٥ طالبا.