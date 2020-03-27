تعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية بمدن وقرى الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

واصلت مديرية الصحة بالفيوم، حملاتها على مدن وقرى محافظة الفيوم، لتطهير كافة القرى والمصالح الحكومية على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وقالت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى اليوم الجمعة، تعقيم وتطهيرالعديد من المصالح الحكومية والقرى بمركزى إطسا وطامية.

Advertisements

وأضافت أمال أنه جرى استخدام أجهزة الرزاز المحمولة على سيارات و التجول بها، بمناطق كفر العابد بدفنو، وحي محطه الصرف الصحى، وطريق دفنو اطسا،

ومستشفى إطسا المركزي من الداخل والخارج، وكذلك وجهات المحكمه, ومركز شباب مدينة أطسا.

وكذا جرى تطهير مقري مجلس المدينة ووحدة المطافئ، و كذلك قسم الشرطة، و هندسة الري و مدرسة صلاح سالم الابتدائية، وبعض المناطق بقرية الغرق، ومستشفى قروى الغرق، كما جرى تعقيم وتطهير نقطة شرطة البرنس و قريتي الميرغني و تطون.