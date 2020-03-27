مفاجأة.. السجائر الإلكترونية تضع الشباب في دائرة (خطر كورونا)

محمد اسماعيل - القاهرة - ما زالت الدراسات العلمية تواصل كشف الأوهام والمعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا، إذ كشف موقع ABC نيوز الأمريكي، أنه من الخطأ الاستمرار في الاعتقاد بأن الشباب بعيدون عن دائرة الخطر. ونقل الموقع تقارير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن نحو ثلث المصابين بفيروس



كورونا المستجد، تقل أعمارهم عن 45 سنة. ويعتقد الباحثون أن انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب، قد يوسع دائرة الخطر. وحسب إحصاءات رسمية في أمريكا على سبيل المثال، فإن 20% من المراهقين يدخنون السجائر الإلكترونية، لاعتقادهم أنها آمنة. وسبق أن حذرت منظمة الصحة



العالمية من أن المدخنين، أكثر عرضة لمخاطر ومضاعفات كورونا بسبب ضعف المناعة لديهم. ونقل موقع سكاي نيوز، عن الطبيب بجامعة كولومبيا، الدكتور ألوك باتيل، قوله إن مدخني السجائر الإلكترونية يضعون أنفسهم ضمن "شريحة عالية المخاطر" لمرض كورونا المستجد، خاصة أن "التدخين



الإلكتروني" يسبب تلف الرئة. وقال "كما أن العديد من منتجات السجائر الإلكترونية تحتوي على كميات هائلة من النيكوتين، التي تؤدي إلى تداعيات سلبية، خصوصا على مستوى الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية