إحالة طبيب نشر شائعة حول إصابة مواطن بكورونا للتحقيق في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لا تهاون مع نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف المحافظ، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طبيب بمستشفى أسوان الجامعي، بإحالته للتحقيق مع إلغاء انتدابه، وعودته لمديرية الصحة، كونه تسبب في بلبلة الرأي العام وتكدير السلم الاجتماعي، مشدداً على أن كل شخص مسئول عن ما ينشر بصفحته بالفيس بوك.



وكان طبيب بمستشفى أسوان الجامعي، نشر معلومات غير صحيحة، بشأن ظهور حالة إيجابية لمرض كورونا المستجد، أصيبت في حادث مروري وجرى تحويلها من مستشفى كوم أمبو المركزي لمستشفى أسوان الجامعي، فيما أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية خلو الحالة المذكورة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن قسم الطب الوقائي داخل المستشفيات بقوم بأخذ مسحة من أي حالة مرضية ترد اليها كإجراء احترازي لتحليلها بالمعامل التابعة للمديرية ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد، مناشداً الجميع بضرورة تحري الدقة عند تداول أي معلومات متعلقة بهذا الشأن.