أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفيها.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي، أنّه ولمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تقرر رفع أهبة
وقررت الوزارة تجميد تحركات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.
ويوم الأحد، أعلن البنتاجون أول وفاة بفيروس كورونا، حيث كانت الضحية مقاولًا فوق سن الستين وعمل خارج مبنى البنتاجون.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثاني حالة من موظفي البنتاجون بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.