النقد الدولي: العالم يمر بمرحلة ركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية

قالت مديرة الصندوق النقد الدولي إن العالم دخل في مرحلة ركود سيئة أو أسوأ بالفعل من الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأضافت كريستينا جورجيفا مديرة النقد الدولي، أن التوقعات تشير إلى أن الانكماش في 2020 سيكون عميقا للغاية، موضحة أن احتياطيات الأسواق الناشئة لن تكون كافية للتعامل مع

وأشارت إلى أن التعافي متوقع في 2021 لكن فقط إذا كان تم احتواء فيروس كورونا وعدم تحول مشاكل السيولة إلى مشاكل ملاءة مالية".

وفي وقت سابق قالت وكالة الانباء الفرنسية، إن 25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.

في 2020 سيكون عميقا للغاية، موضحة أن احتياطيات الأسواق الناشئة لن تكون كافية للتعامل مع كورونا وأشارت إلى أن التعافي متوقع في 2021 لكن فقط إذا كان تم احتواء فيروس كورونا وعدم تحول مشاكل السيولة إلى مشاكل ملاءة مالية".وفي وقت سابق قالت وكالة الانباء الفرنسية، إن 25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.

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