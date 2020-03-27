السودان يعلن تمديد إجراءات حظر التجوال لـ10 أيام

أعلنت الحكومة السودانية اليوم، تمديد حظر التجول بدءا من غدٍ ولمدة 10 أيام أخرى، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع اللهفي تصريح صحفي إنه تم "التوجيه باستمرار تمديد الإيقاف بدءا من يوم غد لمدة 10 أيام أخرى، عدا الحالات الإنسانية والضرورية".
يذكر أن وزير الداخلية وجه في الـ17 من مارس بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.
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