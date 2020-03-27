بسبب كورونا.. لافروف يبحث مع بن زايد إجلاء المواطنين الروس عن الإمارات

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عملية إجلاء المواطنين الروس عن الإمارات التي أغلقت مطاراتها منعا لتفشي كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أن الوزيرينأجريا اليوم مكالمة هاتفية بحثا فيها "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي لإجلاء المواطنين الروس عن الإمارات، ممن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم في الظروف الاستثنائية التي تسبب بها تفشي كورونا".
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة النقل الروسية عن موافقة الإمارات على تسيير خمس رحلات لإجلاء السياح الروس، ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بهذه الأنباء عبر حسابها في "فيسبوك"، حيث كتبت: "شكرا لأبوظبي".
وقررت الإمارات في 25 مارس تعليق الرحلات الجوية مع جميع دول العالم في إجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.
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