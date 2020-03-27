الصحة الروسية تتوقع انحسار كورونا في البلاد حتى نهاية أبريل

صرح مسؤول في وزارة الصحة الروسية بأنه يتوقع انحسار رقعة انتشار فيروس كورونا في روسيا مع نهاية أبريل، أو مطلع مايو المقبلين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال كبير خبراء الأوبئة في

الوزارة نيقولاي بريكو في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إن "الطريقة الأساسية لانتقال الفيروس هي عبر الرذاذ... يتراجع انتشار العدوى خلال الموسم الدافئ من السنة".

وأشار إلى أن فيروس كورونا ينتشر بنفس طرق انتشار أي عدوى أخرى تطال الجهاز التنفسي.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ 1036 حالة، منها 703 حالات في موسكو، وأودى بحياة 3 أشخاص، بينما تعافى 45 آخرون منه.