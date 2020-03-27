أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 759.
وقالت السلطات في المملكة إن 759 شخصا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بارتفاعنسبته 31٪ مقارنة بيوم الخميس 26 مارس، حيث سجلت لندن 578 حالة وفاة.
وأضافت أن التحاليل أثبتت إصابة 14579 شخصا..
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن
وأكد جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.
وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا إلى 759 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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