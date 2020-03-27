روسيا تُحيل أقدم قمر صناعي للاتصالات إلى التقاعد

أعلنت مؤسسة "الاتصالات الفضائية" الروسية، عن وقف عمل القمر الصناعي الروسي للاتصالات "Express-A4" الذي أطلق إلى الفضاء عام 2002 ، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتشير المؤسسة على موقعها الرسمي، إلى أن هذا القمر عمل في الفضاء مدة تزيد عن المقررة له بـ 2.5 مرة، حيث كان من المقرر أن يعمل سبع سنوات فقط. . ووفقا لبيانات موقع

المؤسسة، تعمل في الفضاء حاليا عشرة أقمار صناعية للاتصالات.

وكان القمرExpress-A4 يعمل في المدار الثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع 35786 كيلومترا في نقطة 145 درجة شرق خط الطول فوق المحيط الهادئ.

وتشير المؤسسة، إلى أنه وفقا لموقع متابعة مواقع الأقمار الصناعية n2y0.com، يحلق القمرExpress-A4 باتجاه الغرب على

مدار أعلى من مدار الأرض الثابت فوق المحيط الأطلسي. وهذه الوضعية نموذجية للأقمار الصناعية التي تحال إلى التقاعد وتنقل إلى مدار الدفن حيث يمكن أن تبقى هناك مدى الدهر، دون أن تشكل أي تهديد أوخطورة على الأجهزة الفضائية الأخرى.وأشارت مؤسسة "الاتصالات الفضائية" إلى أن القمر Express-AMU7 سيحل محل القمر Express-A4، وأن إطلاق القمرين Express-80 و Express-103االذي كان مقررا في نهاية شهر مارس، يؤجل إلى نهاية شهر مايو المقبل لاكتشاف مشكلة في صاروخ النقل.