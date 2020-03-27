بلدة إيطالية في إقليم لومبارديا الأكثر تضررا بكورونا

كشفت مصادر في إقليم لومبارديا، الأكثر تأثرا بكورونا المستجد، عن وجود بلدة صغيرة حظيت باهتمام معاهد بحوث طبية لأنها لم تسجل أي اصابة بالفيروس منذ بداية الأزمة وتفشيه هناك، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

والبلدة المعنية هي فيريري إيربونينوني التي يزيد عدد سكانها عن ألف نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبي

مدينة ميلانو.

وأشارت صحيفة "محافظة بافيا" إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية.

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وأعلن عمدة البلدة (وهو طبيب) جيوفاني فاسينا أنه تم الاتفاق مع السلطات الاقليمية على خضوع مواطنيه لفحص كيمياء الدم خلال الأيام القادمة.

وقال مدير معهد علم الأعصاب في مدينة بافيا، الدكتور ليفيو ترونكوني "لقد اخترنا البلدة لأن مجتمعها لم تحدث فيه أي حالة إصابة بفيروس كورونا وبالتالي فإن دراسة السكان يمكن أن توفر لنا نتائج مهمة معينة، والتي سيتم بعد ذلك تقاسمها مع علماء الفيروسات".

يشار إلى أن آخر بيانات رسمية تشير الى أن الاصابات بكورونا بإقليم لومبارديا بلغت 35 ألف اصابة بينما بلغت الوفيات 4500 حالة.