أكثر من 25 ألف وفاة بفيروس كورونا.. و553 ألف إصابة حول العالم

ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 25 ألفًا و35 حالة وفاة، منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر كانون الثاني الماضي 2019، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقًا لموقع سي ان ان، بلغت أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم، حتى عصر الجمعة، 553 ألفًا و244 حالة إصابة بالمرض، بحسب الجامعة.

إيطاليا لا تزال في صدارة أعداد الوفيات بفيروس كورونا في العالم، مسجلة 8 آلاف و250 حالة وفاة، ما يعادل 33% من أعداد الوفيات في العالم، ثم إسبانيا بـ4 آلاف و858 حالة وفاة، بينما حلت الصين في المركز الثالث بعد انحسار أعداد الوفيات في البلاد، وإعلان احتواء انتشار المرض.

الولايات المتحدة سجلت أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في العالم، حتى صباح الجمعة، بنحو 86 ألفًا و12 حالة إصابة، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية ومراكز أبحاث حول انتقال بؤرة انتشار

المرض من أوروبا إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وزير الصحة في الحكومة البريطانية، وذلك بعد يومين من إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بالمرض، ويتمتع الثلاثة بصحة جيدة ويقضون عزلتهم الاجتماعية في منازلهم، في الوقت الذي أكد فيه قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث "لاتزال تتمتع بصحة جيدة".

مدير معهد الصحة الوطني في إيطاليا سيلفيو بروسافيرو، قال، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن بلاده لم تبلغ ذروة العدوى بالفيروس التاجي، متوقعًا أن تصل إلى الذروة خلال الأيام المقبلة، ومؤكدًا "لسنا في مرحلة تنازلية، لكن النمو يتباطئ"، على حد وصفه.

في الوقت الذي تتوقع فيه تقارير، ارتفاع

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معدلات الإصابة والوفيات بسبب فيروس (كوفيد 19)، خلال الأسبوع المقبل، في كل من إيطاليا وإسبانيا، أكبر بؤر الوباء في العالم حتى الآن.

عربيًا، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مسجلة، حتى صباح الجمعة 1104 حالات، فيما توفي 3 أشخاص بالفيروس.

وبلغت حصيلة الإصابات في مصر، طبقًا لوزارة الصحة ، مساء الخميس، 495 حالة إصابة، بينما توفي 24 شخصًا حتى الآن، فيما تفرض السلطات المصرية حظرًا جزئيًا للتجول اعتبارًا من الأربعاء الماضي للحد من انتشار المرض.

وتفرض السعودية ومصر والأردن والكويت والعراق والجزائر وتونس حظرًا للتجول كلي وجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إيران التي تعد واحدة من أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا في العالم، فقد سجلت السلطات 32 ألفًا و332 حالة إصابة، فيما توفي 2378 شخصًا منذ تفشي المرض في عموم البلاد حتى الآن.

وأعلنت السلطات الإيرانية، مساء الخميس، حظر التنقل بين المدن الإيرانية لأول مرة منذ بدء انتشار المرض، في إطار إجراءات مواجهة الوباء.

وسجلت السعودية والإمارات والكويت والعراق ولبنان، إصابات بالفيروس لحالات ارتبطت بالسفر إلى إيران.